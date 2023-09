Voici de quoi a parlé Gad Elmaleh avec le pape François : “Je n’oublierai jamais ce moment”

”Et alors, de quoi on parle, avec le pape ?”, a demandé le journaliste et animateur de radio Vincent Parizot dans RTL Soir à l’occasion du passage du pape François ce vendredi 22 septembre 2023 à Marseille (en France). “Je vais vous étonner. On était le 23 décembre, juste après le Mondial [NDLR : de football], donc on a parlé de ça !”, a répondu Gad Elmaleh. Avant d’ajouter : “En fait, je vais être honnête, je ne savais pas [quoi dire, NDLR] parce que j’étais stressé.”

”Comment j’allais lui dire bonjour…”

”Je ne savais pas si je lui devais lui tendre la main, comment j’allais lui dire bonjour, etc. J’ai fait au feeling, et la première chose que je lui ai dite, c’est 'Bravo pour le Mondial !', car il est Argentin […]. Et par la suite, on a parlé de foot avec beaucoup de drôlerie, d’humanité.”

Sa conversion annoncée au christianisme

”On a aussi parlé de Claudel, de fraternité, et de mon film.” En 2022, l’humoriste a sorti Reste un peu, une comédie autobiographique dans laquelle Gad Elmaleh évoque sa crise de foi et sa tentation de conversion au catholicisme. Sa conversion annoncée au christianisme est en effet au cœur de ce second long métrage comme réalisateur après Chouchou en 2003.

”Il y a eu beaucoup d’échanges. Et en tout cas, moi, je n’oublierai jamais ce moment”, a-t-il conclu.