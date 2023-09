”Quelqu’un qui vous a nourri, vous le respectez” : Benjamin Castaldi prend une nouvelle fois la défense de Cyril Hanouna (”Touche pas à mon poste”)

Lors d’une interview accordée au Figaro, Benjamin Castaldi a de nouveau pris la défense de son ami lorsque le journaliste lui a demandé si des personnes essayaient de lui faire dire du mal de Cyril Hanouna.

”Il m’a tendu la main”

”Honnêtement, non, parce qu’ils savent qu’avec moi, ça ne marchera pas”, a-t-il d’abord déclaré. “Je suis un livre ouvert et j’ai toujours dit que je ne pourrais jamais cracher dans la soupe et je trouve ça lamentable de le faire. […] Je ne peux pas faire ça. Quelqu’un qui vous a nourri, vous le respectez. En plus, dans mon cas, Hanouna, je l’ai déjà dit et je le redis, quand il me tend la main, il y a sept ans, je ne fais plus de télé, je n’ai pas de projet de théâtre, je n’ai pas de projet de série, je ne suis pas en train d’écrire un film et je ne suis pas au mieux dans ma vie. C’est compliqué. Heureusement qu’il a été là et qu’il m’a tendu la main”, a-t-il encore précisé.