”J’ai une super nouvelle à vous annoncer” : Denis Brogniart à propos de “Koh Lanta”

“Les amis, j’ai une super nouvelle à vous annoncer”, a déclaré ce dernier dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. “Le casting de Koh-Lanta est ouvert. Alors, Si vous vous sentez une âme d’aventurier, si vous avez envie de vous challenger, de vivre l’une des aventures les plus excitantes de votre vie, c’est très simple : inscrivez-vous sur MyTF1.fr. Et puis, si vous estimez que c’est plus votre frère, votre sœur, un ami, ou quelqu’un de votre entourage qui a les compétences et les capacités de vivre Koh Lanta alors, dites-le nous en commentaire. On vous attend. Comme je le dis sur Koh Lanta, inscrivez-vous, tentez votre chance. Et ma sentence est irrévocable !”

Voici comment vous inscrire

Alors, prêts à tenter l’aventure ? Pour vous inscrire, rien de plus simple. Il vous suffit d’envoyer un mail avec tous les éléments détaillés ci-dessous par Adventure Line Productions.

Une présentation avec les informations suivantes : nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance, adresse, code postal, ville, téléphone de domicile, téléphone portable, téléphone professionnel, situation de famille (si conjoint(e) ou ami(e), prénom, âge, profession), enfants à charge (leur prénom, âge et sexe), nationalité́, profession et adresse e-mail ;

Cinq photos : un portrait en gros plan, une photo en pieds, une photo en maillot de bain et deux photos au choix ;

Vos réponses aux questions suivantes :



a. Décrivez-vous en quelques lignes ?

b. Pourquoi voulez-vous participer à̀ Koh-Lanta ? En quoi participer à Koh-Lanta changerait votre vie ?

c. Pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu’un autre ?

L’envoi des dossiers de candidature devra impérativement s’effectuer en un seul mail à l’adresse suivante selectionskohlanta@alp.tv

L’envoi de chaque dossier de candidature devra s’effectuer en un seul mail étant́tant précisé́cisé que le poids global de celui-ci (intégrant les pièces jointes) ne devra pas dépasser 15MO. Si un candidat adressait plusieurs mails pour sa propre candidature, son dossier pourrait ne pas êtrêtre pris en compte.

Seuls les dossiers complets, envoyés avant le 15 novembre 2023 inclus, pourront être examinés dans le cadre de la sésélection des concurrents au jeu.