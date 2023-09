Isabelle Verjans, co-animatrice de la "Nosta Family" avec Olivier Duroy: "Notre complicité est une évidence"

Isabelle, on peut parler d’un retour au bercail ?

Oui, c’est vrai… Je suis ravie d’être là, je retrouve l’ambiance, l’énergie propre à cette maison.

Qu’est-ce qui vous a poussée à revenir au sein de NGroup ?

Sept ans, c’est un cycle… Quand on m’a proposé la matinale sur Viva Namur, c’était un nouveau challenge et cela me permettait d’être plus proche de mon fils qui venait de naître. Mais comme lors de mon départ de NRJ en 2016, j’ai eu un peu l’impression d’avoir fait le tour. Quand Nostalgie m’a contactée, c’est devenu très vite évident pour moi d’accepter cette nouvelle proposition. Si je ne suis plus toute jeune, je ne suis pas encore assez vieille pour ne plus avoir d’ambition et d’envie d’expérimenter de nouvelles choses (sourire).

Et puis vous retrouvez Olivier…

Oui ! En 2016, je n’étais pas partie fâchée. C’était une évolution dans ma carrière. Je pense que notre complicité à l’antenne est assez rare et c’est difficile à trouver dans la co-animation. Donc ce retour aux sources sonnait pour moi comme une évidence. Dès la première émission le 28 août, les choses se sont emboîtées d’elles-mêmes et je n’ai pas eu l’impression de ne pas avoir travaillé avec lui pendant sept ans.

Ce retour à Bruxelles implique des réveils assez matinaux…

Effectivement. Quand je travaillais à Viva Namur, je mettais 12 minutes pour rejoindre le studio. Ici, il faut compter une heure. Si je me prépare bien, je peux me lever à 3 h 40… Mais j’ai vu qu’il y avait une douche ici si jamais j’avais une panne d’oreiller…

Ça vous est déjà arrivé ?

Oui. C’est la hantise des matinistes. Mais on ne peut rien y faire…

Le gros changement, c’est qu’à l’époque, vous réveilliez les auditeurs de NRJ et ici, ce sont ceux de Nostalgie. Vous abordez les choses différemment ?

J’ai l’impression de retrouver une famille, qui était peut-être sur NRJ à l’époque. On est écouté par une tranche de quarantenaires qui a grandi avec la radio et qui apprécie de retrouver certaines madeleines de Proust. Pour ma part, je découvre certaines chansons et j’ai plaisir à entendre certains morceaux que je n’entends pas ailleurs.

Dans cette matinale, vous avez introduit une séquence qui s’adresse aux enfants…

Ce sont les grands absents des matinales radios. L’idée de la séquence Les meilleurs amis de la Nosta Family, c’est que les enfants puissent s’approprier un temps d’antenne pour mettre à l’honneur leur meilleur ami. Deux fois par semaine, on va aussi dans les écoles pour leur poser des questions.

Une autre séquence s’intitule "Merci patron !"…

Elle vise à mettre un employé ou un ouvrier à l’honneur. Et le patron s’engage à lui donner un jour de congé supplémentaire…

Cela va susciter des jalousies dans les équipes…

Ah, peut-être… On va laisser les patrons se débrouiller… (rires) Mais cela stimulera peut-être aussi les autres ! Plus sérieusement, je trouve que ce qui manque dans la société actuelle, c’est le manque de considération dans l’entreprise. Cette séquence est une façon de dire "Merci pour ton boulot !" C’est aussi le principe de la séquence "Vous êtes formidable", qui vise à mettre en avant un parent, un ami, un voisin…

Vous avez d’autres envies en radio ? On développe beaucoup les podcasts, apparemment…

On verra… Je vais d’abord reprendre mes marques, retrouver les auditeurs et faire évoluer l’émission, avec "plaisir" comme maître mot.