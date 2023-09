”Elle va bien” : des nouvelles rassurantes dévoilées par le frère de Céline Dion sur l’état de santé de la célèbre chanteuse

”Trouver la solution à ce qu’elle vit”

”Actuellement, tout ce qui se passe autour de la maladie de Céline n’est que pure spéculation”, insiste Jacques Dion. “Céline et son équipe médicale sont en train de travailler ensemble pour trouver la solution à ce qu’elle vit. Nous ne détenons aucune expertise en la matière pour affirmer quoi que ce soit au sujet de sa maladie. C’est à ses spécialistes de nous tenir au courant de sa santé, et pour le moment on sait qu’elle va bien et qu’elle travaille très fort.”

Lors de l’interview accordée à Télé Loisirs, le frère aîné de Céline Dion parle de son enfance (”Quand Céline, petite, se mettait à chanter, nous la mettions sur la table pour la faire chanter, danser. Et tous les treize, on l’applaudissait. Elle avait déjà son public.”), ou encore de la relation qui le lie à sa sœur.

”Une femme simple qui aime la famille”

”Elle n’a pas changé malgré la notoriété”, ajoute son frère aîné. “Céline est une femme simple qui aime la famille. Nos parents nous ont inculqué cette force indéniable : être soudés entre nous.”