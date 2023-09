”Ça m’a mis une pression d’enfer” : les révélations de Marc-Olivier Fogiel après un enterrement

L’un de ses amis, le directeur général de BFMTV Marc-Olivier Fogiel, invité de l’émission C l’hebdo (France 5) ce samedi 9 septembre 2023 pour parler de l’arrivée de Laurent Ruquier sur BFMTV est revenu sur la longue amitié qui le liait à Gérard Leclerc.

”Ce qui m’a le plus touché à ses obsèques, c’est Charlotte, Mathieu et Antoine, ses enfants, qui ont parlé de lui et qui ont raconté les valeurs qu’il leur a transmises. Moi, derrière, ça m’a mis une pression d’enfer sur le papa que je suis parce qu’il a transmis de telles valeurs à ses enfants en leur permettant d’être ce qu’ils sont, d’avoir une liberté de penser, d’avoir pour chacun une vie très différente et pleine de super valeurs de tolérance. […] C’est un type qui n’avait aucune œillère, qui était d’une bienveillance absolue et drôle”, a-t-il précisé.

”C’est bien, l’amour, mais ce n’est pas suffisant”

La perte tragique de son ami a poussé l’ancien présentateur et producteur de télévision à se remettre en question. “Je me suis dit : 'Merde, je ne suis pas un bon papa' (NDLR : Marc-Olivier Fogiel a deux filles). Je croyais que j’étais un bon papa mais je dois compenser plein de choses dans ce que je dois donner à mes filles”, a-t-il dit.

Avant de conclure : “C’est bien, l’amour, mais ce n’est pas suffisant.”