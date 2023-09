”Ça a foutu en l’air ma vie personnelle” : Léa Salamé, victime de photos volées lors de son adultère (vidéo)

Lors de cet entretien, la journaliste est revenue sur une période plus sombre de sa vie. Celle où elle a été victime de photos volées. “Mon adultère a été révélé dans la presse”, a-t-elle d’abord déclaré. Avant de revenir en détail sur cette “relation”.

”J’avais juste embrassé un autre homme”

”J’étais avec un homme qui s’appelle Olivier et que j’aime beaucoup. Il m’a pardonné, on est amis”, a-t-elle poursuivi. “Déjà, la relation battait de l’aile. […] J’avais embrassé, juste embrassé un autre homme, Raphaël (NDLR : son compagnon actuel, l’essayiste et homme politique français Raphaël Glucksmann) dans une rue. Et j’avais été parapazzée, je faisais la couv' de Voici avec les légendes qui vont bien avec. Un truc horrible.”

”Vous ne lui dites rien parce qu’il y a l’émission à enregistrer !”

À l’époque, Léa Salamé était l’une des chroniqueuses d’On n’est pas couché. Seulement, ce jour-là, quand elle est arrivée au studio, si la production était au courant de la parution des photos volées, la journaliste n’en savait rien.

”On enregistrait l’émission le jeudi soir et le numéro du magazine sortait le jeudi soir. […] Tout le monde le savait dans la production et personne ne me l’a dit. […] Catherine Barma (NDLR : la productrice) avait dit : 'Vous ne lui dites rien parce qu’il y a l’émission à enregistrer !' […] Puis, à un moment, je demande mon portable et là, je vois les photos”, a-t-elle dit.

”C’était terrible”

Avant d’ajouter : “Je suis sentie absente lors du reste de l’émission. J’ai passé l’émission à ricaner bêtement tout en envoyant des textos au nouveau (compagnon), à l’ancien, à mon avocat. […] C’était terrible. Franchement, j’en souris aujourd’hui parce que c’est sept ans après et que les choses se sont apaisées avec tout le monde, mais ça a foutu en l’air ma vie personnelle !”