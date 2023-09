Comme toujours avec le Cirque du soleil, le spectacle commence avant l’entrée en piste des artistes ; dans les gradins, certains d’entre eux déambulent maquillés et costumés et interpellent les spectateurs. Le ton de Kurios est donné, il faut s’attendre à un univers décalé, inspiré du XIXe siècle et du laboratoire d’un savant un brin exubérant.

Les lumières se tamisent, les cous se tordent pour mieux voir et un train humain apparaît en fanfare: les Curiosistanais débarquent dans le monde du chercheur illuminé pour titiller son inventivité.

Et de l’inventivité il y en aura énormément durant les deux heures de spectacle, à commencer par cette drôle de boîte à musique géante abritant deux acrobates assoupis. Suivront une cycliste voltigeant dans les airs avec son vélo, trois dangereuses anguilles électriques se contorsionnant sur une main mécanique géante et un directeur de cirque invisible un peu dépassé par ses artistes.

Poésie et humour

Les numéros se suivent dans un esprit poétique mâtiné de steampunk que les réalisateurs Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet ( Delicatessen, La cité des enfants perdus…) auraient particulièrement apprécié. Pas un instant de répit car, comme toujours avec le Cirque du soleil, chaque entrée et sortie de piste est mise en scène de façon à ce que le spectateur n’ait jamais l’impression que l’on installe le prochain numéro. La magie du cirque…

Et pour donner vie à cet univers fait de bric et de broc, une scénographie à couper le souffle nous plonge dans ce cabinet des curiosités qui se permet de multiples clins d’œil aux débuts de la révolution industrielle du XIXe siècle. "C’est un peu Jules Verne qui vient à la rencontre de Thomas Edison dans une réalité alternative, hors du temps", explique le scénographe Stéphane Roy.

Les gramophones côtoient les machines à vapeur et les appareils photo sur trépied tandis que les objets volants tombent en panne inopinément.

Une machinerie gigantesque

Cela faisait six ans que le Cirque du soleil n’avait plus posé ses valises à Bruxelles. Le grand chapiteau dont le sommet culmine à 20 mètres abrite une énorme ménagerie de 122 personnes venues de 23 pays différents parmi lesquelles 49 artistes, dont un Belge (v. cadrée ci-dessous). Des chiffres qui donnent le tournis mais qui traduisent bien l’exigence qu’un spectacle de cette qualité requiert. Et si vous souhaitez le constater de vos propres yeux, il faudra le faire rapidement car la troupe lèvera le camp le 29 octobre.

"Kurios – Cabinet des curiosités", jusqu’au 29/10 au Heyzel – www.cirquedusoleil.com