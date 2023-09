L’humoriste française Muriel Robin sur Pierre Palmade : “Ce que j’aurais pu dire n’était pas à son avantage”

”Je dirais que je suis apaisée, je suis bien dans ma peau”, a déclaré Muriel Robin en répondant à la question de la nouvelle présentatrice de TF1, Isabelle Ithurburu, qui souhaitait savoir quelle femme elle était devenue en 2023. “Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Une forme de légèreté a commencé à s’installer un peu en moi, qui était quelque chose que je ne connaissais absolument pas dans les années passées. […] Parce qu’il y a deux grandes familles : les enfants à qui on a dit je t’aime, tu es intelligent, tu es belle… Et ça, on l’a dans sa poche pour toujours. […] Si la maman ne vous l’a pas dit, on est un peu boiteux de ce côté-là”, a-t-elle ajouté, en précisant : “Alors, il faut réparer ça et ça prend un temps fou. Mais quand c’est réparé, c’est chouette.”

”Ma came, c’était la cigarette et l’alcool. Et elle, c’était le sport”

L’humoriste et comédienne Muriel Robin évoquera ensuite la rencontre qui va tout changer. C’était en 2006. “Déjà, j’avais fait un jeûne de trois semaines, c’est là que j’ai commencé à faire attention à moi. […] Et puis je rencontre Anne (Ndlr : Anne Le Nen). […] Moi, ma came, c’était la cigarette et l’alcool. Et elle, c’était le sport. Anne m’a beaucoup aidée pour ça… […]”

Avoir des enfants ? “Ça n’a pas marché”

Ensemble depuis presque 20 ans, Muriel Robin et Anne Le Nen forment un couple solide et épanoui. Elles ont commencé par franchir un cap en se pacsant en 2009. Avant de se marier le 20 février 2021 à Rueil-Malmaison, là où elles vivent actuellement, non loin de Line Renaud. Aujourd’hui, Muriel Robin “a une alimentation”, a-t-elle indiqué. “Je ne mange pas de sucre, je fais du sport tous les jours… […] Merci la vie, merci Anne”, a-t-elle ajouté, avant de préciser avoir essayé d’avoir des enfants. Mais “ça n’a pas marché”.

”Je ne suis plus son amie”

La présentatrice de 50' Inside ne pouvait bien évidemment pas éluder le sujet Pierre Palmade, dont le grave accident de la circulation a ébranlé la France entière. Si sur l’antenne de RTL France, l’actrice – amie fidèle du comédien – a été claire -” Je ne suis plus son amie” -, elle a été moins catégorique sur TF1.

”J’ai choisi de me taire”

”J’hésite à vous dire ce que je vais vous dire. C’est pour ça que je prends un temps”, a-t-elle précisé, avant de reprendre son souffle.

”Ce que j’aurais pu dire n’était pas à l’avantage de la personne dont vous parlez. Donc, j’ai choisi de me taire.”