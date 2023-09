Florent Pagny évoque sa relation avec son ex, Vanessa Paradis : “Trois ans entre célébrités, tu ne peux pas l’occulter”

”On l’appelle le crabe. Le crabe, c’est parce qu’il s’accroche durement”

”Cette maladie est particulière. Rien n’est jamais terminé”, a-t-il notamment confié. “Et ça va, mais il y a quand même beaucoup d’étapes. Beaucoup de moments où tout se remet en question, où il faut retourner encore et encore suivre des traitements, parce qu’on l’appelle le crabe. Le crabe, c’est parce qu’il s’accroche durement. Donc, il est tenace.”

Et Florent Pagny d’ajouter : “Ça ne m’empêche pas de dormir. Je n’y pense pas et je n’ai du tout envie d’y penser. J’y pense quand j’en parle. Si je n’en parle pas, je n’y pense pas. Ce n’est pas quelque chose qui me mange de l’intérieur.”

”Passer trois ans entre célébrités, tu ne peux pas l’occulter”

Dans son autobiographie Pagny par Florent, le chanteur y évoque, rappelons-le, une relation qu’il a entretenue pendant plusieurs années avec l’actrice et chanteuse Vanessa Paradis.

”J’ai passé trois ans avec Vanessa. Et puis quand les gens sont célèbres, passer trois ans entre célébrités, tu ne peux pas l’occulter”, a-t-il répondu à l’animatrice de Zone Interdite qui souhaitait savoir s’il avait hésité avant de coucher sur papier cette relation. “Il n’était pas question que j’occulte ça. Par contre, je ne me suis pas non plus épanché et je n’ai pas fait un livre racontant toute mon histoire avec Vanessa.”

Une ex qu’il a eue au téléphone à la suite de ses problèmes de santé. “[…] Ce n’est pas quelqu’un avec lequel j’ai une relation régulière et avec lequel je parle. Et donc le livre, je ne suis pas sûr qu’elle ait lu le livre. […]”