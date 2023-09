Delphine Ysaye présente "So 90 ‘s" dès ce dimanche 3 septembre sur Classic 21: "On ne passera pas Haddaway ou 2 Unlimited !"

Delphine, cette émission vient combler un manque ?

Oui ! D’ailleurs, cela faisait plusieurs années que je la proposais… Classic 21 a vingt ans et ses auditeurs vieillissent aussi… Les années 90, c’est mon adolescence mais aussi celle de beaucoup d’auditeurs. Cette émission va permettre d’amener de la fraîcheur et d’autres courants musicaux sur la chaîne.

Cette émission remplace "Ladies in rock" qui s’est arrêtée en juin dernier…

Oui, mais j’ai un projet de seul en scène en mars 2024 au théâtre de la Toison d’or. Cela s’appellera Héroïnes et je parlerai des femmes dans le rock. J’incarnerai sept femmes emblématiques de l’histoire de rock entre les années 50 et 2000.

Les années 90 au niveau musical, c’est assez large. Vous allez faire un tri ?

Oui, car tout ce qui est électro n’est pas dans notre ADN. Mais on pourra faire l’une ou l’autre exception pour un titre emblématique, comme Born Slippy de Underworld sur la B.O. de Trainspotting. Sinon, les grands courants seront le grunge, la brit-pop, le trip-hop avec Massive Attack, Portishead, Morcheeba… On quitte l’univers du rock mais on reste dans les instruments, contrairement à l’électro pure et dure…

On a parfois l’impression que les années 80 ont toujours le dessus sur les années 90…

Moi je ne le pense pas, mais peut-être que pour certains, les années 80 sont restées emblématiques avec la fin du punk, du disco, les débuts de la new wave. En rock, les années 90 ont plus parfois été dans le rock dur, donc moins populaire…

Vous aborderez aussi d’autres aspects des années 90 ?

Le but n’est pas d’être une émission historique sur les années 90, mais on va essayer d’amener du contenu sur ces années-là.

Quand on est la fille de Marc Ysaye et que l’on grandit dans les années 90, est-ce qu’on a le droit d’écouter autre chose que du Led Zeppelin ?

(rires) Oui, oui, tout à fait ! J’ai grandi dans une ouverture d’esprit par rapport à la musique. C’est vrai que si je revenais à la maison avec New Kids on the Block dans les oreilles, il me disait que ce n’était pas terrible et me conseillait plutôt d’écouter les Beatles… (rires). Mais dans les années 90, j’ai tout autant écouté du rock que du metal – genre Slayer – et sortir en boîte techno.

Justement, dans votre émission, il y aura une séquence "guilty pleasure" (plaisir coupable)…

Ce sont des titres sur lesquels on aimait bien danser mais qu’en tant que bon rockeur, on n’osait pas le dire… Ce sera l’occasion de passer les Fugees, Air ou Moby… Attention, "guilty pleasure" ne veut pas dire "chanson de la honte". Pour être claire, on ne va pas passer Haddaway ou 2 Unlimited.

"Come Together" que vous présentez le samedi matin fête ses 10 ans aussi..

Oui, et je vais essayer d’organiser un petit-déjeuner avec les auditeurs qui font la programmation en direct. L’émission fonctionne bien.

Et vous avez toujours votre séquence Delphine Pointbarre dans "Coffee on the Rock"…

Oui, cela fait 16 ans que je fais ça, mais j’y prends toujours du plaisir.

"So 90’s", dès ce 02/09 à 17h sur Classic 21.