La nouvelle présentatrice de l’émission “Affaire conclue” se lance dans un zouk endiablé et surprend le commissaire-priseur

Elle a d’ores et déjà pris ses marques pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. La nouvelle présentatrice d’Affaire conclue (France 2), Julie Vignali, en a, en effet, surpris plus d’un depuis qu’elle a repris les commandes de l’émission le lundi 28 août 2023. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que la compagne de l’acteur français Kad Merad s’est même illustrée de la plus belle des manières ce vendredi 1er septembre en se lançant dans quelques pas de danse au cœur de l’émission.