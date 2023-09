”Dès qu’il y aura un donneur compatible, j’irai au bloc” : une nouvelle opération attend l’animateur français de TF1, Camille Combal (vidéos)

Au micro d’Éric Dussart et de Jade, celui qui a présenté Danse avec les stars, Qui veut gagner des millions ? ou encore Une famille en or et Mask Singer a indiqué que sa rétine avait “un défaut de fabrication de naissance”. “[…] Elle est pointue et pas ronde. C’est une chose qu’on a dès la naissance, mais qui se développe avec les années”, a d’abord expliqué Camille Combal. Après avoir rappelé qu’il avait déjà subi une première greffe, l’animateur a ajouté : “J’ai subi une greffe de cornée et j’en attends une autre pour l’œil droit. C’est quelque chose de très important. […] Une fois qu’on se met sur la liste des greffes, on a plus qu’à attendre. Dès qu’il y aura un donneur compatible, j’irai au bloc.”

L’animateur de TF1 a encore indiqué les complications subies lors de la première opération. “Ça gêne au niveau de la photophobie. Quand j’avais subi ma greffe, j’étais en pleine saison de TPMP (Ndlr : Touche pas à mon poste). […] Je devais porter des lunettes fumées pendant un an à la télé à cause de la photophobie. […] C’est également ce qu’on peut avoir lorsqu’on a une conjonctivite et que, durant les premiers jours, on ne peut plus regarder le soleil. Donc oui, esthétiquement, on ne va pas se mentir, c’est assez dérangeant”, a-t-il dit.

Un trouble obsessionnel qui consiste à additionner les chiffres correspondant à chaque lettre d’un mot

Toujours dans cette émission sur RTL France, Camille Combal a révélé avec humour une manie qui ne le quitte jamais au quotidien. Un trouble obsessionnel qui consiste à additionner les chiffres correspondant à chaque lettre d’un mot (en fonction de sa place dans l’alphabet) et vérifier de tomber sur un compte rond. Un exemple ? L’acronyme RTL. “18 + 20 + 12, ça fait 40, j’ajoute les trois lettres, ça fait 43. 4 et 3 font 7, on arrive à 50. C’est bien RTL. J’ai choisi le prénom de mon fils pour qu’il ait un compte rond, comme mon prénom”, a ajouté Camille Combal qui a appelé son fils Pio. ” Ma femme, ça ne tombe pas sur un chiffre rond donc on est en instance de divorce”, a-t-il dit en rigolant.

”[…] Je suis fou ! Il y a d’autres toc, j’ai aussi ce fameux truc de la lumière. Il faut que j’aille revérifier six fois. Il y a des trucs que je ne peux pas m’empêcher de faire”, a encore indiqué Camille Combal qui a pris pour habitude d’étiqueter tout un tas de produits. Sans oublier sa phobie de l’avion – “si on pouvait faire Paris-New York en Thalys, je le ferais tous les jours”, et son hypocondrie. “J’ai toujours une trousse médicale sur moi.”