Daddy K sur NRJ mais aussi sur Tarmac (RTBF): "Je me veux rassembleur"

Daddy K, pourquoi avoir choisi de quitter Contact après 23 ans ?

En fait, je n’ai pas quitté Contact, j’avais décidé d’arrêter. Je voulais vraiment marquer le coup, car je trouvais que l’émission que j’animais passait un peu inaperçu, alors que l’on a quand même eu des moments forts avec Rihanna, Lady Gaga, Stromae avant qu’il ne soit célèbre… Et puis il y avait une autre raison plus personnelle, c’est que ma maman a eu le cancer et pour moi, c’était le moment de faire un break pour être auprès d’elle. Cela m’a permis d’être proche d’elle et de l’aider dans son combat. Cela nous a fait du bien à tous les deux.

Et c’est là que vous recevez une proposition de NRJ ?

Et de la RTBF aussi, pour la radio Tarmac. Mais pour moi, ce n’était pas à l’ordre du jour. Et puis, il se fait que les deux-trois derniers mois, ma maman a été beaucoup mieux… J’ai commencé à me dire que je ferais peut-être bien d’accepter les offres que j’avais reçues, d’autant plus que ce n’était pas sûr que dans un an, ils me les refassent. J’ai donc accepté pour NRJ, tout en précisant dès le départ qu’ils devaient me laisser aller chez Tarmac. Et ils ont accepté.

En quoi consistera le Daddy K Show, qui sera aussi diffusé sur NRJ + ?

Ce sera comme quand je joue en festival, cela va partir dans tous les styles musicaux, cela sera très ouvert. Pendant deux heures, j’ai envie d’emmener les gens dans une histoire. Et je veux faire plaisir à toutes les générations, depuis les années 80 jusqu’aux jeunes qui me découvrent aujourd’hui. Je me veux rassembleur.

Et sur Tarmac ?

Cela s’appellera Reverse et j’y proposerai le meilleur du hip-hop et du R’n’B des années 80 jusqu’aux années 2010 avec plein de scratches. Ce sera très technique. Je vais me faire plaisir à 1000%.

Ces émissions seront en direct ?

Non, mais elles seront réalisées dans l’esprit du direct, pour garder l’authenticité. Parfois, j’aurai des invités qui viendront chanter en live. Une autre raison pour laquelle ce ne sera pas en direct, c’est que j’habite Dubaï.

Vous vous y sentez bien ?

Je trouve qu’ils ont une ouverture d’esprit parfois plus grande que chez nous. Mais ce que j’aime là-bas, c’est la tranquillité et une sécurité incroyable. Et puis il y a du soleil tout le temps (sourire). J’y repars fin du mois pour quelques jours.

C’est physique de mixer pendant deux heures ?

C’est très physique et c’est aussi un gros travail de recherche pour élaborer des playlists différentes chaque week-end. Parfois, j’intègre une chanson que j’entends à la radio, une autre fois, j’ai envie de faire découvrir un morceau ou de rappeler des souvenirs…

Dans les années 80, beaucoup de morceaux sortaient dans des versions maxis, déjà remixés. Aujourd’hui, cela se fait moins. Pourquoi ?

Parce qu’aujourd’hui, on consomme la musique différemment. Dans les années 80, les gens étaient passionnés et recherchaient ces versions "extended". Aujourd’hui, la musique se consomme plus vite, c’est presque de la musique jetable… Et puis avec un ordinateur, on peut produire ses propres remixes.