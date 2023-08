”Merci de m’avoir soutenu durant ces longs mois” : c’était le retour de Michel Drucker dans “Vivement dimanche” ce 27 août 2023

”Merci de votre accueil qui me va droit au cœur”, a-t-il déclaré aux spectateurs présents dans le studio. “Un cœur qui bat un peu plus vite aujourd’hui, parce que j’attends ça depuis si longtemps. Et vous êtes là, fidèles. Merci de vos encouragements, de m’avoir soutenu durant ces longs mois. Et bien, je suis content d’être là.”

”Je me demandais si j’allais un jour revoir ce beau plateau que j’aime tant”

Il en a profité pour remercier les équipes de production, mais aussi ses patrons : “Parce que mes patrons, ils m’ont tenu debout. Ils m’ont encouragé, ils ne m’ont pas lâché. Et c’est bien parce qu’il y a des moments où je me demandais si j’allais un jour revoir ce beau plateau que j’aime tant.”

Michel Drucker a ensuite accueilli ses premiers invités de la saison.