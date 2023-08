”J’ai toujours fait ce métier pour vous” : l’animatrice radio belge Bérénice a présenté sa dernière émission sur Europe 1 (vidéo)

Même pendant l’été, Bérénice Bourgueil a, en effet, mis son dynamisme et sa bonne humeur au service des initiatives positives et de la proximité. Accompagnée de ses chroniqueurs Rémi Jacob, Jules Bernard-Leblond, Pierre Galibert et Clara Léger, elle a reçu des invités issus de tous horizons qui font bouger les lignes partout en France, que ce soit dans le domaine de l’associatif, du culturel ou de la nature.

”On s’entendra certainement une prochaine fois”

Alors qu’elle se retrouve pour cette rentrée sans aucune émission, Bérénice a tenu à remercier ce vendredi sur Instagram “les auditeurs de toutes les radios sur lesquelles j’ai pu exercer mon métier, ma passion”, citant Europe 1, Bel RTL, RTL France, Chérie FM ou encore NRJ).

”J’ai toujours fait ce métier pour vous”, a-t-elle écrit. “J’ai adoré et pris du plaisir à chacune de mes interventions. Et si je vous ai procuré un peu de joie, de rire, d’émotion, alors j’ai réussi ma vie professionnelle.”

”On s’entendra certainement une prochaine fois. En attendant, continuez à écouter la radio et prenez-en plein les oreilles ! Sans oublier… l’apéro !”

”C’est l’heure des vacances !”

Une publication Instagram qui a provoqué une multitude de commentaires élogieux pour l’animatrice radio. Où chacun la remercie et lui souhaite le meilleur pour la suite. Mais quand on lui demande si elle quitte la radio ou encore où on pourra l’entendre prochainement, Bérénice répond que “c’est l’heure des vacances !”