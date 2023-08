”C’était un honneur” : Nikos Aliagas a fait ses adieux à “50' Inside” ce samedi 26 août 2023

“C’était super, c’était un honneur et je suis heureux de passer la main à Isabelle Ithurburu la semaine prochaine. Prenez-en soin. C’est une fille brillante, solaire, sérieuse. […] Longue vie à cette émission que j’ai vu naître et que j’ai accompagnée pendant 16 ans.” Après 860 émissions à la présentation du magazine culturel et people 50' Inside sur TF1, le journaliste franco-grec Nikos Aliagas a présenté sa dernière émission ce samedi soir avec Sandrine Quétier, lors de laquelle le duo a “un peu pleuré”. Il a remercié de nombreuses personnes qu’il a citées personnellement, mais aussi toutes les équipes ou encore le réalisateur “mythique et généreux” de l'émission.