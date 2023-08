”Très fière de succéder à Laurent Ruquier” : l’animatrice française Laurence Boccolini réagit à son arrivée dans “Les Enfants de la télé” sur France 2

Sur Instagram, l’animatrice a réagi à son arrivée dans cette émission. “J’aime les enfants. J’aime la télé. J’aime 'Les enfants de la télé'. Merci Stephane Sitbon-Gomez (NDLR : directeur des antennes et des programmes de France Télévisions) et Alexandra Redde Amiel (NDLR : directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions) pour cette rentrée bien agréable !”, écrit-elle. Elle se dit “très fière de succéder à Laurent Ruquier à qui je dois beaucoup dans ce métier”, avant d’annoncer qu’on la retrouvera dès le mois d’octobre.

Christophe Beaugrand : “Ça va t’aller comme un gant”

Quelques phrases qui lui ont valu des commentaires élogieux sur les réseaux sociaux. Elle est aussi soutenue par des personnalités comme Agustin Galiana et Christophe Beaugrand. “Ça va t’aller comme un gant”, commente le co-animateur de Ninja Warrior.

”Vous êtes dans mon cœur !”

”Merci d’être depuis si longtemps à mes rendez-vous. Vous êtes dans mon cœur !”, a remercié Laurence Boccolini sur Instagram.

Quant à Laurent Ruquier, il rejoindra BFM TV à la rentrée.