Patrick Bruel et Amanda Sthers dévoilent des photos de leur fils qui fête ses 20 ans

”Voilà vingt années cette nuit que je suis devenue la maman d’un être solaire, généreux et courageux, qui affronte les vagues avec intelligence et utilise les vents contraires pour avancer dans la direction de son choix avec élégance et discrétion”, écrit Amanda Sthers en partageant une photo d’Oscar encore jeune garçon en maillot de bain. “Merci de toujours faire escale à la maison et de me faire partager tes rêves, Je suis fière d’être ta maman, Oscar.”

De son côté, Patrick Bruel a lui aussi adressé un message touchant à son fils. “20 ans que mon amour, mon admiration, ma fierté et ce sentiment d’avoir le privilège de te connaître ne cessent en effet de grandir chaque jour”, écrit le chanteur. “20 ans que tu éclaires les autres de ta quête, de ton exigence, de ton humour et de ta générosité. Je réalise que j’ai déjà passé un tiers de ma vie avec toi… et j’ai parfois du mal à me souvenir des années qui précèdent. Alors tout simplement, Merci Oscar et continue à faire de ta route un chemin admirable. Je t’aime.”