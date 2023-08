Un nouveau comedy club ouvre ses portes le 1er septembre à Bruxelles

Comme son nom l’indique, il est plus petit que son aîné, 30 places. Ce qui convient parfaitement aux jeunes pousses. «Pour devenir fort, il faut travailler un max ses spectacles, explique Fanny Ruwet. L’humour, ce n’est pas un truc qu’on peut bosser chez soi.»

Le Petit Kings propose 7 plateaux d'ouverture du 1er au 3 septembre. ©Le Kings

Cette nouvelle salle sera donc dédiée aux jeunes artistes qui ont besoin de perfectionner leurs spectacles. Comme l’endroit est plus petit ils risqueront moins de se retrouver devant une salle à moitié vide. Les plus aguerris ne seront pas refoulés pour la cause, ils pourront venir tester leurs nouvelles blagues de temps à autre. «Il y aura des plateaux avec cinq humoristes qui se relaient. À côté de ça, on propose des scènes ouvertes pour les débutants. N’importe qui peut s’inscrire.»

Du 1erau 3 septembre 7 plateaux d’ouverture seront ainsi organisés. Ensuite, on retrouvera notamment Nikoz et Juan Rodrigues, à l’origine de l’ouverture du Petit Kings. D’autres humoristes confirmés, déjà passés par Montreux, comme Gaetan Delferière et Florent Losson seront également présents.

L’enregistrement d’un podcast

Le Petit Kings proposera aussi des plateaux en collaboration avec l’Atout, un collectif qui vise à mettre les femmes et les minorités de genre sur le devant de la scène. Ils ont également déjà au programme l’enregistrement live d’un podcast, L’agence du pitch. «J’aime beaucoup les podcasts. J’ai participé à un enregistrement l’année dernière et j’ai passé un chouette moment», reprend Fanny Ruwet.

Le Kings, quant à lui, pourra développer son offre d’artistes internationaux comme Lisa Delmoitiez (entendue sur France Inter et récemment sur Tipik) et prévoir plus de créneaux pour les anciens : Pablo Andres, PE, Dena, Florian Nardone et bien d’autres.

Une offre qui se développe

Voir du stand up dans notre pays n’est plus mission impossible. À Bruxelles, il y a donc les deux Kings, mais aussi le Comedy Ket, l’Atout Comedy Club et le Nouvel Act de Nawell Madani.

En Wallonie, l’offre est plus timide mais elle se développe également. À Mouscron, les amateurs de ce type d’humour peuvent compter depuis un an sur le Hurlu Comedy Club lancé par Fabian Le Castel. Le Brabant wallon a son Comedy Spot qui se définit comme la scène montante du Stand up Comedy. Il est implanté à Grez-Doiceau mais se déplace aux alentours de Wavre, Chaumont, Nil Saint Vincent et «là où le vent le porte».

Ailleurs, des spectacles de stand up sont organisés de manière ponctuelle par What the fun dans des centres culturels, des salles comme La ferme du Biereau ou des bars comme le Réservoir. Il y a enfin le collectif Yourire qui organise des plateaux et autres événements humoristiques dans des bars, café-théâtres et théâtres, à Bruxelles mais aussi en Wallonie.

Sarah Lélé, Zora, Yassine Sipkin, Anthony Circus : la relève

Parmi les talents à suivre du Petit Kings, Sarah Lélé, une jeune humoriste d’origine camerounaise qui aligne les punchlines sur sa scolarité et son identité multiculturelle. Zora, elle, a rejoint la famille des humoristes de stand up plus tardivement. À 44 ans, elle parle de célibat, de développement personnel et… d’une carotte. Dernier lauréat du Next Prince of Comedy Anthony Circus vit, lui, de rock, de poésie triste et de compotes individuelles pomme-fraise. Loufoque, cynique mais plein de tendresse, il joue avec les styles et est chroniqueur sur La Première. Enfin, Yassine Sipkin a commencé une carrière de commercial avant de se lancer dans le bain de l’humour. Il passe au crible l’actualité et la bêtise de notre époque.

Ouverture le 1er septembre. 21, rue Moris Saint-Gilles, Bruxelles. www.lekings.be