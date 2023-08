Les révélations de Jacques Bredael, l’ancien présentateur mythique du JT de la RTBF : “J’ai supporté deux cancers”

L'ancien présentateur du JT de la RTBF a su captiver nos soirées et nous tenir informés des nouvelles du monde entier pendant plus de dix ans. Personnalité attachante, un vrai zinneke, comme il se définit lui-même, qui se sent aussi bien chez lui à Bruxelles que dans son cher Brabant wallon, est revenu sur ses souvenirs ce vendredi dans l’émission Stoemp, Pèkèt… et des rawettes.

Un homme aux multiples facettes qui est un amateur de sensations fortes. Il a en effet participé à trois Paris-Dakar. Et puis il aime le folklore ? Le Meiboom, cet événement emblématique, a toujours eu une place spéciale dans son cœur.

Pour sa participation ce vendredi à Stoemp, Pèkèt… et des rawettes, Jacques Bredael eu l’occasion de recevoir un vibrant hommage, avec de multiples vidéos.

”Je n’ai subi ni radio ni chimiothérapie”

Mais que devient aujourd’hui l’ancien présentateur qu’on savait malade ? Le magazine Ciné-Télé-Revue lui a posé la question. “J’ai supporté deux cancers, mais tout va bien. J’ai eu beaucoup de chance : je n’ai subi ni radio ni chimiothérapie”, a-t-il indiqué. “Le premier était un cancer de la prostate qui m’a valu une ablation. J’ai beaucoup bataillé pour la prévention à ce moment-là. Le deuxième a touché l’œsophage. Depuis lors, je vis normalement.”