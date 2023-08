Les émouvantes retrouvailles de Nolwenn Leroy avec la prof de chant Armande Altaï et Emma Daumas, 21 ans après leur rencontre à la “Star Academy”

Vingt et un ans après avoir remporté le concours de chant télévisuel, elle est donc retournée sur les terres bretonnes où elle a passé son enfance avant de retrouver la professeure de chant Armande Altaï et Emma Daumas qui a elle aussi été candidate de seconde saison de la Star Academy.

”Génial”, a dit Nolwenn Leroy, visiblement ravie et très surprise en découvrant qui l’attend autour de la table. “Elle a ce côté grande gigue avec son corps, mais elle est extrêmement courageuse et a fait des trucs incroyables”, a déclaré Armande Altaï. “On lui a donné des trucs très difficiles à faire. Elle a dansé et chanté sur un titre de Shakira.”

”La Shakira bretonne”, a enchaîné Nolwenn Leroy dans un éclat de rire en se rappelant du prime où elle a dû interpréter Whenever, Wherever. De son côté, André Manoukian s’est souvenu des premiers pas de la jeune candidate à l’époque… Un vrai retour en arrière pour ceux qui ont suivi l’émission à l’époque et le sacre de la chanteuse française.

Nolwenn Leroy avait succédé à Jenifer.