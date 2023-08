”Je suis un peu sous le choc” : Britney Spears évoque sa rupture avec Sam Asghari

”Comme tout le monde le sait, Hesam (NDLR : le prénom de naissance de Sam) et moi ne sommes plus ensemble… Six ans, c’est une longue période pour être avec quelqu’un, donc je suis un peu sous le choc, mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, car honnêtement ça ne regarde personne ! Mais je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement !”, a-t-elle déclaré sur Instagram, sans donner plus de détails sur les circonstances de la rupture.”

Et d’ajouter : “J’ai reçu tellement de messages qui font fondre mon cœur. Et je vous en remercie. Je la joue forte depuis trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin de la réalité. Et je pense que nous le savons tous. J’aimerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment, mais j’ai toujours dû cacher mes faiblesses… […]”

Mariés depuis plus d’un an, Britney Spears et Sam Asghari seraient donc actuellement en instance de divorce.