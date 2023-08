Sandrine Corman, Julie Taton, Stromae, la princesse Louise… : voici les plus belles photos de nos people belges en vacances

“Nos vacances à nous deux”, écrit Julie Taton sur Instagram. “Sans amis, sans enfants, sans taf… Ça faisait des années !!! Cette semaine, c’est nous les kids !”

Sandrine Corman en Andalousie : “On a mangé des calamars, fait des balades à vélo…”

L’animatrice de RTL tvi et de Bel-RTL Sandrine Corman a quant à elle profité de quelques jours en Andalousie (Espagne) avec son mari et leur petit dernier, Harold. “Des vacances trop courtes (c’est toujours comme ça) mais si ressourçantes”, précise-t-elle sur son compte Instagram. “Rafa et Harold ont fait 3.500 sauts dans la mer, on a joué aux raquettes de plage, au padel, mangé des calamars, fait des balades à vélo, des apéros entre voisins, des restos, j’ai lu trois livres, on a fait des siestes, remangé des calamars, joué à Uno, fait du jet ski, j’ai couru tous les deux jours… Des vacances en famille et des souvenirs pour la vie. On aime tellement cet endroit. Vivement la prochaine fois.”

Alix Battard à Knokke-Heist, Jill Vandermeulen dans l'ouest américain

Tandis que la présentatrice du JT de RTL tvi Alix Battard a d’abord opté pour la montagne (les Alpes, en France) avant de prendre la direction de Knokke-Heist, la créatrice de contenus Jill Vandermeulen, aussi animatrice et chroniqueuse de télévision, s’est lancée dans un road-trip dans l’ouest américain avec son mari et leur dernier-né, partageant il y a quelques jours les quelques images de son bonheur.

Les vacances royales de la princesse Louise de Belgique à Saint-Tropez : “Un incroyable séjour”

La princesse Louise de Belgique, 19 ans, qui n’est autre que la fille du prince Laurent, s’est rendue à Saint-Tropez, dans le Sud de la France, où elle a retrouvé Maria Chiara et Maria Caroline de Bourbon des Deux-Siciles. Au programme ? Une visite du port de Saint-Tropez, passage au célèbre club 55 ou encore du repos au bord de la piscine. Ce lundi 14 août 2023, la princesse Maria Carolina, héritière dynastique de la Maison royale des Deux-Siciles, a partagé des photos de leurs vacances. “Incroyable séjour”, a répondu Louise de Belgique dans les commentaires.

Stromae et son épouse en “tandem triplette” en pleine campagne

Toujours très discrète sur sa famille, Coralie Barbier, l’épouse du chanteur belge Stromae, ne dévoile que de très rares photos de leur intimité. Sur son compte Instagram, on a juste pu découvrir un vélo Tandem triplette (le nom donné à un vélo à trois places dont les trois personnes pédalent) en pleine campagne sous un soleil généreux. Sans doute un vélo utilisé par le couple et leur fils. Mais où se trouveraient-ils ? À quoi bon le savoir. Laissons-les profiter de leur intimité loin des projecteurs. Avant de retrouver l’artiste en forme dans quelques mois ? On l’espère.

Jean-Michel Zecca et son humour Sarde en Italie

L’animateur de RTL Jean-Michel Zecca pose avec son épouse Costa di Baunei, en Italie, devant une eau turquoise. “Culurgiones et Malloredus sont sur un bateau… Humour Sarde”, écrit-il sur son réseau social.