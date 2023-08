Le chanteur français Julien Doré partage de rares photos avec son fils

Après avoir rassuré ses fans après l’opération de l’un de ses deux chiens, le chanteur français a décidé de dévoiler ce lundi 14 août 2023 des moments qu’il partage avec son fils dans les Cévennes (Sud de la France), où il s’est réinstallé. Trois images le montrant sur le point de se baigner dans un cours d’eau avec son petit garçon (né en mars 2021) dans les bras. “Et que ne durent que les moments doux”, peut-on lire en légende de la publication.

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes commentent en masse les quelques photos. “L’amour pour ses enfants est infini et éternel, ces photos sont magnifiques”, “Profitez de ces petits moments en famille c’est que du bonheur”, “Trop beaux ce papa et son fils”, “Ces jolies bouclettes ! Profitez bien de chaque instant”, “L’amour d’un papa pour son petit garçon, rien de plus beau”…