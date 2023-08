”Notre dixième bébé va voir le jour” : la nouvelle annonce d’Amandine Pellissard, reconvertie dans le X après “Familles nombreuses, la vie en XXL”

”Vous vous doutez bien que je ne suis pas enceinte, déjà ce n’est pas ça”, a-t-elle indiqué, alors qu’elle était de retour chez elle. “On ne va pas se marier non plus, c’est fait. On ne va pas déménager non plus, c’est fait. Ça fait quand même quelques mois qu’on pense à quelque chose avec Alexandre et qui nous tient à cœur. On mûrit le projet de lancer notre marque de cosmétiques avec une très belle gamme qu’on vous a concoctée avec amour.”

Voici le nom de cette marque

Amandine Pellissard en a dit davantage sur les produits que le couple va mettre à la vente : “Soins, shampoings, gels douche, parfums, brumes pour le corps, parfums d’ambiance, gommages, laits, huiles de massage” sont prévus. “Notre bébé, notre dixième bébé va voir le jour bientôt, en septembre vous allez pouvoir découvrir notre nouvelle marque.” Elle dévoile également le nom de cette marque, AP, les deux lettres de ses initiales.

De bonnes nouvelles sur l’état de santé de sa fille

Quelques heures avant cette annonce, Amandine Pellissard avait donné des nouvelles sur la santé de la petite Maéna. “Ça y est, elle a recommencé à prendre du poids. Elle a pris dix grammes ! C’est bien, la courbe s’inverse”, a-t-elle dit.