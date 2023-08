”Ninja Warrior” 2023: voici le grand gagnant de l’émission de TF1 (vidéo)

Si pour cette nouvelle saison Jean Tezenas du Montcel faisait figure de grand favori – il a été le premier vainqueur de l’histoire de Ninja Warrior avec sept finales à son actif, malheureusement pour lui, il n’a pas gagné. Il en est de même pour Clément Gravier qui était le détenteur du record pour avoir grimpé la tour des héros en 25 secondes et 16 centièmes.

Les deux candidats ont dû affronter Matthias Noirel pour une redoutable finale. Contre toute attente, Matthias Noirel a été le plus rapide, en grimpant une corde de 23 mètres de haut, en 23 secondes et 2 centièmes, battant ainsi le record détenu par Clément Gravier de 1 seconde et 72 centièmes.

Il remporte un chèque de 60.000 euros

Ce prof d’escalade de 23 ans de Cagnes-sur-Mer avait déjà tenté sa chance trois fois auparavant. La quatrième est donc la bonne pour cet ancien étudiant en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) devenu professeur d’escalade. Il a empoché un chèque de 60.000 euros. Une coquette somme avec laquelle il entend s’entraîner à Hawaï et à New York et d’y emmener sa compagne.

Jean Tezenas du Montcel ne rempilera pas

Quant au candidat malheureux Jean Tezenas du Montcel, il a indiqué en fin d’émission qu’il ne rempilerait pas pour une nouvelle édition de Ninja Warrior. “Je pense qu’il est temps pour moi de m’arrêter après autant d’années donc je trouve que c’est quand même beau d’aller sur encore une corde pour la dernière.”