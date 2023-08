L’intelligence artificielle sème la peur dans le monde du doublage belge

Leurs voix, on les entend partout: au cinéma, à la télévision à la radio ou dans les GPS. Les comédiens de doublage font pourtant partie de ces travailleurs de l’ombre dont on entend assez peu parler. Ces derniers mois, ils ont néanmoins commencé à faire entendre leur voix. En cause, la progression galopante de l’intelligence artificielle (IA) qui menace leurs emplois.