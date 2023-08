”J’ai vécu les plus grands moments de ma vie chez Radio Contact” : les “adieux” de Gaëtan Bartosz ce vendredi 11 août 2023 qui va rejoindre Tipik

”Un chapitre se referme pour moi”

”Quatorze ans de bonheur avec vous sur Radio Contact”, a-t-il indiqué. “Et aujourd’hui, c’est un chapitre qui se referme pour moi. C’était aujourd’hui (Ndlr : ce vendredi) ma dernière émission sur Radio Contact. Je suis certain que ce ne sera qu’un au revoir. Aujourd’hui, j’ai décidé de relever un nouveau défi. J’avais juste besoin d’un nouveau challenge, d’un nouveau tournant dans ma vie professionnelle. En 14 années chez Radio Contact, je repars avec des souvenirs plein la tête. C’est vrai que ce n’est pas évident de faire le bilan après toutes ces années sur Radio Contact. Quatorze ans, c’est quand même 5.110 jours dans cette ambiance feel good. Eh oui, j’ai passé mon temps à compter. Je pense à des souvenirs comme l’île Radio Contact, la villa…”

Il a évoqué le ski avec les auditeurs ou encore les festivals, les soirées, les rencontres en studio. “Ce sont des souvenirs que je garderai pour toujours dans une boîte que je vous promets de rouvrir de temps en temps pour me rappeler ces beaux moments.”

”J’ai vécu les plus grands moments de ma vie chez Radio Contact”

À l antenne aussi, a-t-il ajouté, “il y a eu énormément de partages”, mais aussi des délires. Parfois même des moments très forts en émotion. “[…] J’ai vécu les plus grands moments de ma vie chez Radio Contact.”

Il y a eu des rencontres, des fidélités. “Des souvenirs que je regarderai pour toujours”, a-t-il insisté avec des trémolos dans la voix. Gaëtan Bartosz a encore évoqué “avoir craqué, comme maintenant d’ailleurs”, y avoir “rencontré des gens fantastiques”. “J’aurai toujours Radio Contact dans mon cœur”, a-t-il précisé. “Sans vous, nous les animateurs, on n’existe pas”, a-t-il dit à l’attention de son public. “Vous avez toujours été là avec des paroles bienveillantes. Je vous dis merci.”

”Dans cette nouvelle étape de ma vie, je pense fort à deux personnes qui me manquent énormément : mes parents. C’est grâce à eux que je fais ce métier.”

”Aujourd’hui”, a-t-il enchaîné, “c’est devenu un jour spécial et je pense qu’ils seraient vraiment fiers du gars que je suis devenu, avec des valeurs qu’ils m’ont transmises devenues intactes. Ils seraient aussi heureux des rêves que j’ai pu réaliser…”

Et l’animateur de remercier ses collègues, ses patrons. “Et, surtout, merci à toi, mon amie de toujours, Mademoiselle Luna, avec qui j’ai pu faire une émission en duo… Je serai là avec toi jusqu’au bout… Une véritable amie que je quitte et que je remercie. On se retrouvera sur les ondes. Ce ne sont pas des adieux. Je vous aime.”

Et Mademoiselle Luna d’essuyer quelques larmes. “Tu vas nous manquer”, a-t-elle conclu.

Gaëtan reprend donc le “Réveil de Tipik” dès le 28 août. Il sera accompagné, notamment, d’Audrey. Qui sera donc la seule rescapée de l’ancienne équipe.