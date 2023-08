Un troupeau d’éléphants à la place du tapis de fleurs sur la grand-place de Bruxelles, Flowertime 2023 s’invite dans l’hôtel de ville (vidéo)

LIRE AUSSI | Le centre-ville de Bruxelles en fleurs : cinq choses à savoir sur le nouveau parcours floral en place jusqu’au 15 août (PHOTOS ET VIDÉO)

©Mathieu Golinvaux

Événement attendu au milieu de l’été, le traditionnel tapis de fleurs ne s’installe au centre de la grand-place de Bruxelles qu’une année sur deux. “Et donc depuis 2013, nous avons décidé de lancer Flowertime, les années “sans”, rappelle l’organisatrice. Flowertime, c’est l’hôtel de ville de Bruxelles en fleurs.”

Au total, ce sont à peu près 100 personnes qui se sont affairées ces derniers jours pour que tout soit prêt à l’heure. “Nous sommes sur place depuis lundi, confirme un des fleuristes occupés à décorer la salle du conseil communal. L’an dernier, nous étions dans la salle des mariages, nous avons de la chance avec les décors.”

Les fleuristes présents viennent de Belgique, Bruxelles, Wallonie et Flandre, mais d’ailleurs dans le monde également. “Et ce sont des centaines de fleurs qui vont décorer l’hôtel de ville”, ajoute Annette Katz.

Cette année, le thème retenu est le surréalisme. “Puisque nous fêtons son anniversaire en Belgique cette année, précise encore l’organisatrice. Les fleuristes ont eu la liberté totale, leur imagination n’a pas de limite et ils font un petit peu ce qu’ils veulent. Chacun reçoit une salle de l’hôtel de ville pour laisser exprimer son talent. Mais avec ce que j’ai déjà pu observer, ce sera une fois de plus magique et grandiose.”

©Mathieu Golinvaux

La grande nouveauté de cette édition est la découverte de nouvelles salles, puisque l’administration communale bruxelloise a pris ses quartiers dans son nouveau bâtiment à quelques centaines de mètres de là, l’ancien hôtel de ville n’est plus utilisé que pour les grands événements. “Il est en quelque sorte devenu un musée à ciel ouvert, explique Annette Katz. Cette année, nous avons même pu nous installer dans le bureau du bourgmestre.” Flowertime 2023, sera donc aussi l’occasion pour le public d’également découvrir la statuette de Lemmy Kilmister, le guitariste de Motorhead, installée sur le bureau doré de Philippe Close. “La preuve que vous êtes dans le bon bureau”, rigole une fleuriste en passant par là.

Et si dans l’hôtel de ville, les visites ne seront possibles qu’à partir de ce vendredi 14h, dans le centre historique de Bruxelles, Flowertime a déjà pris ses quartiers depuis une dizaine de jours déjà, puisque 18 œuvres ont été installées dans les petites rues autour de la grand-place. ” Le but est de faire redécouvrir les petites rues commerçantes du centre-ville”, expliquait Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques.

©Mathieu Golinvaux

Un troupeau d’éléphants sur la grand-place

La grand-place n’a, elle, pas été oubliée puisqu’elle sera traversée par un troupeau de neuf éléphants en bois, arrivé pendant la nuit sur la plus belle place du monde. “Ils sont là pour guider le public vers notre événement, rigole l’organisatrice. Le plus grand des éléphants mesure sept mètres de long, pour un poids de 500 kilos.” Et ce sont quelque 520 empreintes d’éléphants, fleuries de dahlias, la fleur fétiche du tapis, qui décoreront en plus la grand-place.

Par ailleurs, au même moment, le public aura l’occasion de grimper dans la tour de l’Hôtel de ville pour découvrir une vue rarement accessible d’habitude et un panoramique de 360 degrés sur la capitale de l’Europe.

Pour découvrir Flowertime, il faut soit acheter son ticket en avance sur le site de visit.brussels, soit faire la file en l’achetant sur place. 15 000 personnes sont attendues durant ces quatre jours. L’hôtel de ville de Bruxelles sera accessible ce vendredi entre 14h et 17h30, puis samedi, dimanche, lundi et mardi de 10h à 19h. Le prix est de 12 euros, par personne, et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux