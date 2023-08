The Bear Saison 2 sur Disney+ : en cuisine, un ours un peu mieux léché

On retrouve donc le jeune chef Carmy et son équipe dans la sandwicherie dont il a hérité après le suicide de son frère Michael. Une enseigne qui ne vendra plus très longtemps ses fameux sandwichs Italian Beef… Carmy a en effet décidé de la transformer en restaurant plus… chic. Vu l’état du bazar, c’est loin d’être gagné.

D’autant qu’ils ont six mois pour tout mettre en ordre au rayon sécurité, rendre l’endroit accueillant, se former à la cuisine gastronomique, s’accorder sur le menu, et on en passe. Du stress, des engueulades, de la tendresse aussi et des accomplissements personnels vont ponctuer cette deuxième saison, plus apaisée que la précédente.

Une saison plus apaisée

On retrouve certes le tumulte qui caractérisait la première saison dans un (brillant) flash-back d’un dîner de Noël chez les Berzatto. Mais globalement, la série se cale sur un rythme moins effréné. Et c’est pas plus mal.

On prend le temps d’explorer plus en détail les vies des différents membres de l’équipe. Richie, Sydney, Marcus, Sugar se dévoilent – parfois dans un épisode entier –, on comprend leurs failles et leurs ambitions. Sans se détourner pour autant de Carmy. Le chef s’ouvre aux autres, même si ses angoisses n’ont pas totalement disparu.

On met de côté la réflexion sur le deuil, mais on garde la thématique de la famille dysfonctionnelle. Pour mener à bien son projet, Carmy a en effet dû quémander de l’argent à son oncle Jimmy: 500 000 dollars. C’est aussi lui qui leur impose le délai de six mois pour mettre sur pied leur élégant resto.

Ce compte à rebours pimente évidemment cette deuxième saison qui fait aussi voyager nos apprentis chefs en Europe, à la découverte de l’art si délicat de la cuisine. Tout cela, bercé par une bande originale toujours aussi alléchante pour les fans de rock. On retrouve, notamment, des morceaux du groupe REM disséminés dans plusieurs épisodes.

Cette deuxième salve d’épisodes confirme donc la qualité de cette chronique intense et passionnée. On a déjà hâte de découvrir le menu de la saison suivante.

Série de Christopher Storer. Avec Jeremy Allen White. 10 épisodes. Dès le 2/8 sur Disney +.