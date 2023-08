“Les circonstances en ont décidé autrement” : le message de Laurence Boccolini au public de “Tout le monde veut prendre sa place”

"Je n’ai 'techniquement' pas pu vous dire au revoir et toute l’affection que je vous porte. Pardon. Je lis vos messages, soyez en convaincus !!! Les circonstances en ont décidé autrement. Mais cela ne signifie pas adieu et surtout que je ne pense pas à vous et à ce que je vous dois depuis tant d’années… Vous êtes mon cœur”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

De son côté, Jarry, qui a fait une apparition surprise sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, a adressé un petit message à sa prédécesseure. “Je voudrais avoir un petit mot pour Laurence Boccolini. Voilà, Laurence, je t’aime et tu le sais, je suis très heureux de te succéder. Et je sais quel plaisir tu as pris avec tous ces grands champions et avec vous à la maison parce que c’est une émission familiale, populaire comme on les aime, donc merci de m’adopter”, a-t-il déclaré face caméra. Une déclaration simple et touchante qui a sûrement touché l’animatrice du Grand concours des Français.

En juin dernier, l’animatrice de 60 ans avait annoncé son départ de l’émission. Laurence Boccolini avait néanmoins précisé : “Je ne vous quitte pas, je le dis encore une fois, c’est grâce à vous que je fais ce métier depuis 30 ans ! Merci merci merci ! You’re simply the best !”, avait écrit sur les réseaux sociaux celle qui travaille sur de nouveaux projets avec France Télévisions.