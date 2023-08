”Jango Edwards fou et génie hors normes est parti” : les hommages après la mort du clown de “Nulle part ailleurs” et “Coucou c’est nous”

La mort de l’artiste américain Jango Edwards qui s’en est allé ce vendredi 4 août à Barcelone des suites d’un cancer à l’âge de 73 ans en a ému plus d’un. À commencer par ses nombreux fans, mais pas seulement. Des personnalités françaises ont notamment souhaité lui rendre hommage. Dans les années 1980, Jango Edwards a, en effet, multiplié les apparitions dans des émissions devenues cultures de Canal +. On l’a vu dans Nulle part ailleurs avec Antoine de Caunes et José Garcia, mais aussi ensuite dans Coucou c’est nous, l’émission présentée par Christophe Dechavanne.