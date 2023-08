Amandine Pellissard, l’ancienne star de “Familles nombreuses, la vie en XXL” et reconvertie dans le X, hospitalisée

La raison ? “Je ne sortirai pas d’ici sans avoir accouché comme j’ai la poche des eaux qui a fissuré.” Avant d’ajouter : “Ma fille va bien. La croissance est bonne.”

La naissance était prévue pour le 18 novembre 2023, mais il y a de forts risques qu’elle accouche avant. La compagne d’Alexandre Pellissard espère aller le plus loin possible dans sa grossesse.

”Je sais que je ne rentrerai pas chez moi avant d’avoir accouché. Sachant qu’on veut que ça arrive le plus tard possible, il y en a peut-être pour un mois, deux mois, deux mois et demi.”