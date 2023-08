”Ninon gère sa vie sans moi” : Christophe Dechavanne défend sa fille, critiquée pour son arrivée dans l’équipe de “Touche pas à mon poste” (TPMP)

À tel point que sur le réseau social X (anciennement Twitter), Christophe Dechavanne a réagi au message d’une internaute critiquant l’arrivée de la jeune femme de 25 ans (qui est aussi actrice et mannequin) dans la bande de Cyril Hanouna. “Laisser sa fille dans une émission où l’animateur ne respecte personne et surtout pas les femmes c’est stupide ! Elle va finir une carrière rapidement ! Quand on a été un grand animateur, on essaie de faire en sorte que ses enfants aient de bonnes valeurs sur leur choix de carrière”, peut-on lire.

Le chroniqueur français a répondu à cette internaute en prenant la défense de sa fille. “À 25 ans, ma fille Ninon gère sa vie sans moi, comme une grande et comme elle l’entend… Souhaitons-lui le meilleur”, a-t-il répliqué.