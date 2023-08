”Ma vie s’est arrêtée à 25 ans, elle a repris à 40 ans” : Fabienne Carat revient sur son départ de “Plus belle la vie”

On l’a revue récemment dans Camping Paradis. Après avoir quitté la série Plus belle la vie en 2022, Fabienne Carat a accordé un entretien au magazine français Télé Loisirs, disponible sur le podcast intitulé Dhombres et de Lumières. L’occasion d’évoquer de nombreux sujets, comme le retour à l’antenne de Plus belle la vie (sur TF1) auquel elle ne participera pas.