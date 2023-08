”Je récupère peu à peu tel une influenceuse en post-op…” : Julien Doré donne des nouvelles de son chien Jean-Marc

Le sort de Jean-Marc (4 ans et demi), qui avait dû être opéré en urgence après avoir ingurgité un gros bout de jouet coincé dans son intestin, avait particulièrement ému les internautes. Ce jeudi, Julien Doré a donné des nouvelles rassurantes de son fidèle animal de compagnie.

“Merci pour tous vos messages les fratés. Je récupère peu à peu tel une influenceuse en post-op implants du c**, on me retire bientôt les points, collerette à mi-temps et reprise de l’entraînement cardio bientôt, en attendant je profite du canapé, de ma sœur et de ma chanteuse asthmatique. Bisous, Jean-Marc”, a-t-il écrit au nom de son chien.

Et le compte officiel de Julien Doré d’ajouter en commentaire, toujours avec l’humour qui le caractérise: “Pardon mais c’est MOI la chanteuse asthmatique?!”