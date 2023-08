”J’avais le nez et des côtes cassées” : la Liégeoise Aurore Morisse (”Affaire Conclue”) battue par un ex

Alors que la juge lui demande si “elle a déjà été victime de quelque chose sans vouloir porter plainte”, Aurore Morisse répond alors par l’affirmative. “Pour éviter que cette personne ait un casier judiciaire plus important, je me suis tue et j’ai été voir un médecin pour faire un constat. J’ai fait constater que j’avais le nez cassé et des côtes cassées”, explique-t-elle. “Si je portais plainte, je pense que ce garçon allait faire une belle page dans la presse et aurait eu une carrière foutue. La meilleure chose que j’ai pu faire, c’est de faire un constat et d’en parler autour de moi.”

”Je n’ai pas envie qu’on me victimise mais j’en parle autour de moi en disant : 'Cela arrive à tout le monde, et la meilleure chose à faire est de partir même si c’est très difficile.'” L’ancienne mannequin a révélé avoir réussi à sauter le pas la concernant. “On a peur de partir… Si je pars, qu’est-ce qu’il risque d’arriver ? Et la première chose que j’ai faite c’est prendre mes clics et mes clacs et je suis partie. J’ai toujours dit : 'La liberté coûte cher mais qu’est-ce que j’aime ma liberté !' En aucun cas, depuis que je suis jeune, je me suis laissée marcher sur les pieds et j’ai privilégié ma liberté.”