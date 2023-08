Quatre activités pour passer un week-end bien à l’abri

Comme chaque année le village de Redu, connu pour ses multiples librairies, s’anime pour une "Nuit du livre". Au programme: librairies ouvertes en soirée, animations musicales dans les rues du village, son et lumière, artisans au travail… L’occasion aussi de découvrir le Mudia, musée ludique d’art, qui sera ouvert jusqu’à 23h ce samedi avec un atelier créatif pour les enfants de 16 à 20h.

Ce samedi 5 août à Redu. www.redu-villagedulivre.be et www.mudia.be

Les trésors de Maredsous à Namur

Les trésors de l’Abbaye de Maredsous s’exposent à Namur. ©

À son apogée, au début des années 1950, pas moins de 136 moines résidaient à l’Abbaye de Maredsous. Aujourd’hui, une vingtaine y sont encore installés, mais ce sont quelque 200 personnes qui participent à la vie du monastère.

Avec 600 000 visiteurs par an, elle est le lieu touristique le plus fréquenté de toute la province de Namur.

A l’occasion de ses 150 ans, ses trésors vont sortir de ses murs pour s’exposer au Musée des Arts anciens (TreM.a) de Namur. L’expo est intitulée Maredsous: une communauté, un trésor. Pas moins de 90% des pièces exposées ne sont jamais sorties de l’Abbaye. On pourra y voir des dessins, des manuscrits enluminés, des sculptures, des pièces d’orfèvrerie…

Un lunch, avec dégustation de bières, fromages et charcuteries de l’abbaye, sera proposé dans le jardin du musée les 12, 16 et 26 août. Un défilé-conférence de vêtements liturgiques sera organisé en l’église Saint-Joseph de Namur le 25 août. Les trésors textiles y seront montrés et commentés.

Jusqu’au 10 septembre. Musée des arts anciens, Rue de Fer 24 à 5000 Namur. www.museedesartsanciens.be

Art contemporain à Charleroi

Adrien Lucca trompe nos perceptions de la lumière et des couleurs. ©

A Charleroi, deux artistes se partagent en ce moment les espaces principaux du BPS22, le musée d’art de la Province de Hainaut. Adrien Lucca (Paris, 1983) aime jouer avec notre perception des formes, des couleurs et de la lumière.

Il y a de la peinture, des vitraux, du verre. Mais pas seulement. Peintre de formation, il utilise des techniques issues du monde industriel et scientifique (spectrométrie, électronique, informatique, etc.). Certains de ses dessins, quasi scientifiques peuvent lui demander huit mois de travail. Il va jusqu’à étudier les propriétés physiques des pigments qu’il utilise avec une obsession: dessiner ou imprimer la lumière.

Dans la Grande Halle industrielle du musée, on retrouve le travail de l’artiste italien Pietro Fortuna (Padoue, 1950).

L’exposition présente notamment une nouvelle série d’œuvres sculpturales réalisées spécifiquement pour le BPS22. Une vingtaine d’œuvres, composées de constructions en acier et en bois, accueillent divers objets maintes fois utilisés par l’auteur: des enroulements en PVC, des formes en béton, des objets du quotidien, des inscriptions qui courent le long des parois de grands cylindres, mais aussi, sur les murs, une collection de collages photographiques de grand format et une série de dessins "jumeaux". Le titre Au temps où nous n’étions pas des hommes est inspiré de Platon qui nous dit qu’il y eut un temps sans images,

des choses sans nom où l’âme humaine contemplait l’être véritable.

Une dernière proposition d’Émelyne Duval (Lobbes, 1987) occupe le petit espace de l’Entresol. L’artiste y expose ses images détournées avec finesse et dérision.

Jusqu’au 27 août. BPS 22, Boulevard Solvay, 22 à 6000 Charleroi. www.bps22.be

Hâte-toi lentement à Bruxelles

De la céramique contemporaine pour mieux comprendre l’œuvre d’Érasme. ©

Le musée de la Maison d’Érasme met à l’honneur l’œuvre en céramique du duo d’artistes FAste dans une exposition intitulée Hâte-toi lentement. Le titre est inspiré par un des adages du corpus important réuni et commenté par Erasme.

Les œuvres à l’aspect faussement ancien mais au sujet très moderne ont été créées pour cette exposition. Des céramiques qui font le lien avec les collections permanentes du musée et qui permettent de les voir différemment.

Jusqu’au 29 octobre aux Musées Maison d’Érasme et Béguinage Rue de Formanoir, 31B à 1070 Bruxelles.www.erasmushouse.museum