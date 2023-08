”J’ai hâte de remonter sur scène” : le message du chanteur belge Loïc Nottet à ses fans après plusieurs concerts

Après avoir rempli deux fois le Cirque Royal en avril 2023 en quelques minutes seulement, le jeune homme a “eu la chance de chanter pour la Fashion week de Paris aux côtés de la maison Natan Couture”, comme il l’indique lui-même sur les réseaux sociaux. Les vêtements de scène du chanteur ont été conçus sur mesure, fruit d’échanges d’idées et d’influences entre Loïc Nottet, Edouard Vermeulen et Mircea Smolean, le chef d’atelier, fort de 25 ans d’expérience dans la Maison.

En juillet, on a pu découvrir l’univers de l’artiste aux Francofolies de Spa ou encore au Festival des Gens d’Ere. Toujours aussi proche de ses fans, Loïc Nottet a tenu à les remercier via un message posté ce lundi 31 juillet sur le réseau social Facebook.

”Grâce à vous tous, mon univers vit sur scène et ça, c’est très beau”

”Merci pour ce mois de juillet”, a-t-il écrit. “Comme d’habitude, je n’ai qu’une chose à dire : “J’VOUS AIME FORT P*****!!!!” Merci aussi ! Et ce mot est important ! Beaucoup de personnes travaillent dur pour que ce show existe ! Beaucoup d’artistes me prêtent leur art afin de sublimer ma vision ! Grâce à vous tous, mon univers vit sur scène et ça, c’est très beau ! Qu’il s’agisse de vous tous ou de mon équipe, je suis fier de voir que la bienveillance reste au centre de tout et ce, depuis le tout début ! Je suis extrêmement reconnaissant de la chance que j’ai de vivre une vie extraordinaire, entouré d’amis et d’un public qui le sont tout autant !”

Et l’artiste de poursuivre : “J’ai hâte de remonter sur scène, car croyez-moi, on vous garde encore quelques surprises ! La tournée continue dès décembre.”