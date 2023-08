BILLET PARENTS | Ma fratrie en harmonie!

Les liens sont serrés et chaque maille est tissée solidement. Sans pour autant être dans de grandes effusions sentimentales. Je me suis toujours demandé ce qui nous avait soudés à ce point: nos parents, c’est une évidence (ils nous ont profondément inculqué la valeur de la famille), mais nous aussi, sans doute, avons été les artisans de cette tribu solide.

Mes frères, je ne les vois pas nécessairement souvent. Il arrive qu’on s’agace: un arrive toujours en retard, l’autre répond à mes appels une fois sur deux, moi, je les saoule avec mes 1 000 messages et photos sur notre groupe WhatsApp famille. Mais qu’importe, une fois qu’on est ensemble, réunis, quelque chose de magique se passe.

Bruno Humbeeck a trouvé le concept juste pour définir tout ça : l’harmonie de la fratrie. Et ça m’a fait du bien de mettre ce si joli mot sur ce qu’on vivait tous les trois. Oui, c’est ça: l’harmonie. Malgré nos différences et nos différends. Et je rêve d’une chose: que mes deux enfants vivent ça, qu’ils entretiennent et conservent ces liens du sang.