Tour de France féminin: des audiences en hausse pour la RTBF

Diffusée entre le 23 et le 30 juillet sur La Une et Tipik, la compétition a été regardée en moyenne par 85 836 téléspectateurs, ce qui représente 14,3% de parts de marché (4 ans et + ). À titre de comparaison, le 1er Tour de France féminin avait été vu par 71 376 téléspectateurs (12,9% de parts de marché).

À noter que l’étape de montagne de samedi avec l’arrivée au sommet du Tourmalet a été regardée par une moyenne de 119 751 téléspectateurs, soit 12 000 de plus que la Classica San Sebastian qui la précédait. Chez nos voisins flamands, la VRT a comptabilisé une moyenne de… 590 990 téléspectateurs pour cette étape, contre 516 000 devant la course remportée par Remco Evenepoel.

Rappelons que du côté des hommes, le Tour de France a enregistré une moyenne de 211 404 téléspectateurs sur La Une et Tipik, soit une part de marché moyenne de 33,1% sur la RTBF, avec une pointe à 46,8% de parts de marché pour l’étape du samedi 15 juillet Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil.

Chez nos voisins français, qui diffusaient le Tour féminin sur France 2 (au lieu de France 3 l’an dernier), la compétition a été vue par 1,98 million de téléspectateurs. Cela représente 24,7% du public.