Junior, de “Mariés au premier regard” (RTL), à “Ninja Warrior” ce vendredi 28 juillet 2023 : “On me confond souvent avec un acteur américain” (vidéo)

Originaire de Manage (près de Charleroi), le jeune homme de 29 ans “plein d’humour et d’autodérision”, comme le dira la coprésentatrice de l’émission, a enfilé le costume de Thor, superhéros de Marvel, pour affronter Nicolas Fleck (23 ans). “Eh oui, Thor est belge”, dira Junior.

”J’aime les valeurs que ce personnage véhicule”

”Souvent, dans les rues de Belgique, on me confond avec Chris Hemsworth, cet acteur américain qui joue le rôle de Thor dans le cinéma américain”, a-t-il ajouté. “J’aime les valeurs que ce personnage véhicule. Il est toujours là pour défendre les plus faibles et apporter une aide à autrui.”

Hélas, le jeune belge n’a pas remporté la compétition. Après avoir franchi les lianes sans encombre, Junior a eu quelques difficultés sur les mikados, où il a glissé avec son costume avant de tomber dans l’eau. Nicolas est lui aussi tombé à l’eau au cours de la même épreuve.

"J'ai réalisé un de mes rêves"

”Je tiens à exprimer toute ma gratitude à TF1, l’équipe de casting, et toute la prod de m’avoir permis de réaliser un de mes rêves”, a déclaré Junior sur Instagram.