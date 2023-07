5 activités qui vont vous changer des musées

Le War Museum de Bastogne

Lieu de mémoire consacré à la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement à la Bataille des Ardennes, le Bastogne War Museum propose aux visiteurs de se plonger dans le contexte de la guerre. Bien sûr, il y a des objets dans des vitrines qui constituent une exposition permanente de grande qualité mais il y a au War Museum, une volonté de rendre ces événements tragiques, bien vivants notamment pour captiver les plus jeunes.

Le War Museum de Bastogne propose bien plus que des objets dans des vitrines. ©Bastogne War Museum

On pointera par exemple l’application en réalité augmentée grâce à laquelle on peut se plonger dans la vie des soldats américains sur le champ de bataille du Bois Jacques, théâtre de terribles combats entre les armées américaines et allemandes. À travers un parcours de six vidéos immersives à 360° géolocalisées, le visiteur partage le quotidien des G.I.’s terrés dans les trous de fusiliers.

Ainsi, chaque œuvre audiovisuelle retrace une scène de vie des soldats d’une des sections de la célèbre Easy Company dans le quotidien de la bataille, chaque spot étant rattaché à un jour et un événement bien particulier (disponible en quatre langues).

Autre activité sympa: les balades à bord d’un véhicule d’époque avec un chauffeur-guide (environ 1h30).

www.bastognewarmuseum.be

Le Pavillon de Namur

Situé au cœur de l’esplanade de La citadelle de Namur, le Pavillon a pour ambition de décloisonner les disciplines et de laisser les visiteurs expérimenter au maximum. Cet été ne déroge pas à la règle puisque le Pavillon a laissé carte blanche aux artistes berlinois Niklas Roy et Kati Hyyppä qui proposent l’exposition Under Construction.

"Under construction", une exposition qui porte bien son nom au Pavillon de Namur. ©Be Culture

Le duo a imaginé une expérience ludique et inspirante de la technologie au cœur d’une exposition participative qui possède tous les ingrédients pour débrider la créativité.

L’avantage du Pavillon c’est que l’on peut aussi y accéder en télécabines depuis le centre-ville. De quoi rendre la visite encore plus ludique.

www.le-pavillon.be

Silly Silence au Bois de Silly

Pour la quatrième année consécutive le bois de Silly se transforme en salle d’exposition de photographies grand format, suspendues dans les arbres.

Arpenter les fonds marins en pleine forêt c’est possible à Silly. ©

Cette fois, Silly Silence a convié le photographe belge Jean-Marie Ghislain à exposer vingt clichés sur le thème des fonds marins.

Un monde de silence à peine perturbé par le chant des oiseaux comme un dialogue entre profondeur de la mer et de la forêt. De quoi combiner art et découverte de la nature de chez nous.

www.silly.be

Le Mudia à Redu

Au Mudia, on a pris le parti de laisser le public décider de beaucoup de choses, notamment des œuvres à exposer.

Au Mudia, partout le visiteur est invité à toucher, expérimenter, participer. ©

Cet été, le musée d’art contemporain ouvrira notamment ses portes en nocturne le 5 août, dans le cadre de la Nuit du livre de Redu. L’espace entier restera ouvert jusqu’à 23h pour permettre aux visiteurs de découvrir les collections et de profiter de l’expérience insolite et exclusive de visiter le musée de nuit.

www.mudia.be