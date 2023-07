PE quitte la matinale de Tipik

"Je viens de l'apprendre, la matinale de Tipik et moi, c'est terminé" a annoncé l'humoriste ce mercredi sur son compte Instagram. Pierre-Emmanuel indique également que ce changement est la décision de la station de radio, qui "souhaite plus de légèreté", décision que PE, que nous avions rencontré lors de la pandémie de Covid, "respecte totalement". L'humoriste remercie d'ailleurs Tipik de l'avoir fait "pendant deux saisons, venir dire, plus ou moins, tout ce qu'il pensait" sur les ondes.