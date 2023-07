Les révélations de Britney Spears : “Après avoir lu mon livre, certains diront probablement que je suis la femme la plus méchante du monde…”

”Avec esprit, humour et sans fard, Britney Spears met en lumière dans ses mémoires le pouvoir indéfectible de la musique et de l’amour, ainsi que l’importance, pour une femme, de se réapproprier son histoire, et de la raconter avec ses propres mots, enfin”, précise sa maison d’édition.

”Le monde peut vous rendre amer, dur et froid”

Ce dimanche 16 juillet 2023, l’interprète de “Baby One More Time” a publié une vidéo où elle profite de la plage. Elle précise que “le sel guérit toutes les blessures”. “J’étais dans l’océan pendant des heures, hier. […] L’océan réveille toujours mon enfance intérieure […]. Le monde peut vous rendre amer, dur et froid. […]”

”Ma vie n’a pas été facile”

”Après avoir lu le livre, la plupart diront probablement qu’elle devrait être la femme la plus méchante du monde après ce qu’elle a traversé. Et c’est juste ça. Je devrais l’être. Je suis désolée, mais après tout, même si c’est mince comme l’enfer, j’ai appris à faire la paix avec elle… […] Ma vie n’a pas été facile, mais d’un autre côté, je sais que je suis aimée. […]”

Et la chanteuse de conclure : “Restez heureux les gens : la vie est trop courte. […]”