”The Voice France 2023” : Aurélien Vivos revient sur son parcours un mois après avoir gagné la douzième saison de l’émission (vidéo)

Il y a un mois avait lieu la grande finale de la douzième saison de The Voice, la plus belle voix, sur TF1. Et c’est Aurélien Vivos, le candidat de Zazie, qui finissait vainqueur de cette édition française. En apprenant qu’il avait gagné l’émission, l’ancien magasinier de 34 ans originaire du Tarn-et-Garonne était tombé dans les bras de sa coach en pleurant.