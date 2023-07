La guerre des gangs de West Side Story au château du Karreveld dès ce dimanche

Cette scène ouvre la comédie musicale West Side Story qui se jouera cet été au château du Karreveld dans le cadre du festival Bruxellons !.

Depuis 2015, le festival bruxellois – qui fête ses 25 ans cette année – accueille un spectacle musical en plein air, dans la cour du château. Après Élisabeth (l’histoire de Sissi) l’année dernière, c’est donc la célèbre comédie musicale de Stephen Sondheim, Leonard Bernstein et Arthur Laurents qui déploiera ses couleurs. Avec une note inédite puisqu’elle sera interprétée pour la première fois en français.

"Roméo et Juliette" dans l’Upper West Side

Ceux qui sont familiers des versions cinéma, celle de 1961 ou le remake de Steven Spielberg (2021), ne seront pas tellement dépaysés. On reconnaît les chansons les plus emblématiques, America, Tonight, Maria ou Somewhere et la trame est évidemment la même.

Deux bandes rivales s’affrontent, l’une issue de la classe ouvrière blanche, les Jets. L’autre, les Sharks, sont de jeunes immigrés portoricains. Lors d’un bal, Tony, ami de Riff, le chef des Jets, tombe amoureux de Maria, la sœur de Bernardo, le leader des Sharks. Nous voilà avec une romance impossible, un Roméo et Juliette dans l’Upper West Side.

Créée en 1957, West Side Story n’est pas un spectacle intemporel pour rien. Le racisme contre les Portoricains est encore bien présent aux États-Unis. Les affrontements entre les Jets, qui se voient comme de vrais Américains parce qu’ils sont nés sur le sol U.S., et les Sharks ne paraissent donc pas dépassés. Seuls les costumes – les robes à frou-frou, les bretelles – et les coiffures, carrés bouclés et cheveux gominés – témoignent de l’époque.

Hormis la traduction en français (réalisée par Stéphane Laporte), la touche de neuf vient aussi des chorégraphies. Celles-ci ont été réinventées pour mieux coller à l’époque actuelle, tout en s’inscrivant dans l’esprit des danses des années 50.

Les 25 interprètes s’élancent donc pour illustrer le choc des corps, les oppositions et rivalités de gang. Ça se toise, ça se frôle, on sent l’explosion imminente. Les danses urbaines (anachroniques mais parfaitement intégrées) se mêlent aux pas latinos, rumba et mambo.

Mais sans délaisser pour autant des touches emblématiques que les fans du spectacle original reconnaîtront. Pendant un peu plus de deux heures (1 h 20 pour la première partie et 45 minutes pour la deuxième), les chanteurs/danseurs/interprètes donnent vie à l’intense tragédie des mondes qui ne se comprennent pas.

Ils font résonner les voix de ces jeunes immigrés qui ne trouvent pas d’autre place que celle de voyou, portés par la musique live d’un orchestre planqué dans la chapelle, derrière les décors. Pour parer aux caprices de la météo belge…