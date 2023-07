L'humoriste Alex Vizorek quitte France Inter pour RTL

"Dès la rentrée, Alex Vizorek sera présent sur RTL du lundi au jeudi entre 18H et 20H dans 'RTL Soir'", a précisé la radio du groupe M6 dans un communiqué.

"Nous remercions infiniment Alex pour tout ce qu'il a apporté à France Inter pendant plus de dix ans !", a de son côté déclaré la station publique dans un communiqué à l'AFP.

"Ravi d'arriver dans mon nouveau club le Real RTL et grande reconnaissance pour les années passées au FC France Inter", a tweeté l'humoriste de 41 ans.

Son transfert coïncide avec le passage annoncé à un rythme hebdomadaire de l'émission à succès de sa compatriote Charline Vanhoenacker, "C'est encore nous", dont il était un pilier.

"Il faut sans doute faire des changements, mais je me suis dit qu'au fond, les belles années de France Inter étaient derrière moi", a justifié le Belge dans un entretien au Parisien.

Sur RTL, "l'idée est que j'arrive autour de 18h30, avec un billet d'actualité comme je pouvais le faire précédemment. Et ensuite je passerai une heure autour de la table", a-t-il détaillé.

Alex Vizorek, qui clôturait aussi la matinale de France Inter du mardi par un billet humoristique, sera remplacé sur cette tranche par le journaliste et humoriste David Castello-Lopes, que la station espérait depuis "longtemps", selon son communiqué.

Avec plus de sept millions d'auditeurs quotidiens au premier trimestre, France Inter est la radio la plus écoutée de l'Hexagone, devant RTL, deuxième avec plus de 5,6 millions d'adeptes.