Les raisons du départ précipité de l’animateur de Radio Contact David Antoine pour la dernière du “15-18" de la saison : “Un souci familial important”

”J’ai un souci familial important et je devais évidemment donner priorité à ma famille. Vous le comprendrez très bien”, a-t-il déclaré dans une story sur Facebook. “Je tiens à vous remercier pour cette année qui a été particulière pour nous, anciens membres du 16-20, nouveaux membres du 15-18. Le 15-18, c'est terminé. Et à partir de la rentrée, on sera là une heure plus tard. On vous retrouvera jusqu’à 19 heures. Le nom de l’émission sera le 15-19."

"Une fois de plus, merci de votre fidélité. […] Je vous souhaite un bel été”, a encore indiqué David Antoine. “Profitez de vos proches, c’est ce qu’il y a de plus important. Je suis certain que, quoi qu’il arrive, tout ira bien demain.”